Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Специальные тактические учения прошли в Атырау

    21 Октября 2022, 07:43

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В международном аэропорту Атырау им. Х. Доспановой военнообязанные бригады территориальной обороны провели специальные тактические учения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    «Каждый военнообязанный должен быть готов в любой момент защищать свою Родину. Защита нашей страны – это гражданский долг каждого. Мы должны быть готовы к любым трудностям, а это требует серьезной военной подготовки. Сегодня бригада территориальной обороны проводит специальные военные учения, в ходе которых вырабатываются навыки, слаженность действий подразделений. Я уверен, что вы всегда будете демонстрировать пример высокой военной подготовки и профессионализма. Желаю всем удачи! Пусть наша страна процветает в спокойствии и мире!» – сказал перед началом тактических учений аким области Серик Шапкенов.

    В соответствии с планом учений войска регионального командования «Батыс» провели спецоперацию по отражению трех групп боевиков, нападающих на аэропорт Атырау.

    После сообщения о возникновении чрезвычайной ситуации под руководством командира бригады Ермека Куанышева блокпост был усилен охранной ротой. Затем личный состав выдвигается на оборонные рубежи, спецназ быстрого действия (СОБР) эвакуирует находящихся в самолете граждан. Личный состав с вертолета МИ-8 АМТ был поднят в воздух для уничтожении приближающегося к аэропорту противника.

    Специальные тактические учения завершились торжественным маршем бойцов.

    «В области подобные учения проводятся ежегодно. В этом году они проводятся во второй раз. Первые учения прошли на учебном полигоне «Карабатан» воинской части 41433 и в лагере «Арай» села Сарытогай Махамбетского района», - сообщили в пресс-службе акима региона.

    Автор: Виктор Сутягин

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Учения Атырауская область Акимат Безопасность Вооруженные силы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске
    Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
    70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    Новый аэропорт планируют построить в Атырау
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана