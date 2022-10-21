Специальные тактические учения прошли в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В международном аэропорту Атырау им. Х. Доспановой военнообязанные бригады территориальной обороны провели специальные тактические учения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

«Каждый военнообязанный должен быть готов в любой момент защищать свою Родину. Защита нашей страны – это гражданский долг каждого. Мы должны быть готовы к любым трудностям, а это требует серьезной военной подготовки. Сегодня бригада территориальной обороны проводит специальные военные учения, в ходе которых вырабатываются навыки, слаженность действий подразделений. Я уверен, что вы всегда будете демонстрировать пример высокой военной подготовки и профессионализма. Желаю всем удачи! Пусть наша страна процветает в спокойствии и мире!» – сказал перед началом тактических учений аким области Серик Шапкенов.

В соответствии с планом учений войска регионального командования «Батыс» провели спецоперацию по отражению трех групп боевиков, нападающих на аэропорт Атырау.

После сообщения о возникновении чрезвычайной ситуации под руководством командира бригады Ермека Куанышева блокпост был усилен охранной ротой. Затем личный состав выдвигается на оборонные рубежи, спецназ быстрого действия (СОБР) эвакуирует находящихся в самолете граждан. Личный состав с вертолета МИ-8 АМТ был поднят в воздух для уничтожении приближающегося к аэропорту противника.

Специальные тактические учения завершились торжественным маршем бойцов.

«В области подобные учения проводятся ежегодно. В этом году они проводятся во второй раз. Первые учения прошли на учебном полигоне «Карабатан» воинской части 41433 и в лагере «Арай» села Сарытогай Махамбетского района», - сообщили в пресс-службе акима региона.

Автор: Виктор Сутягин



