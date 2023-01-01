Специальные налоговые режимы: кто не вправе применять с 2023 года?

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Налоговый кодекс внесены поправки в части дополнения перечня видов деятельности, не разрешенных при применении специальных налоговых режимов (СНР) для субъектов малого бизнеса. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает МИА «Казинформ».

С 1 января 2023 года вступает в силу норма Налогового кодекса в части дополнения видов деятельности, не разрешенных при применения СНР для субъектов малого бизнеса.

Дополнение данного перечня связано, в первую очередь, с предотвращением схем налоговой оптимизации путем дробления бизнеса (в том числе с использованием механизма субаренды), в том числе, с целью применения СНР на основе упрощенной декларации.

Ограничение по применению СНР для субъектов малого бизнеса будет распространяться на следующие виды деятельности:

- маркетинговые услуги;

- сдача в аренду и эксплуатацию торгового рынка;

- сдача в субаренду торговых объектов, относящихся к торговым рынкам, стационарным торговым объектам с торговой площадью более 500 квадратных метров, а также находящихся на их территории торговых мест, торговых объектов и объектов общественного питания;

- деятельность двух и более налогоплательщиков в сфере предоставления гостиничных услуг на территории одной гостиницы или отдельно стоящего нежилого здания, в которых оказываются такие услуги.

«Налогоплательщик, сдающий в субаренду торговые объекты, относящиеся к стационарным торговым объектам с торговой площадью менее 500 квадратных метров вправе применить СНР для субъектов малого бизнеса, при соответствии остальным условиям его применения. Соответственно, те предприниматели, которые осуществляют вышеуказанные виды деятельности, по которым введены ограничения, должны перейти на общеустановленный порядок налогообложения с 1 января 2023 года», - пояснили в Комитете.



