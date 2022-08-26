Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.54 eur/kzt 476.11

    rub/kzt 7.95 cny/kzt 68.05
Прогноз погоды
Нур-Султан: +12+14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана (Нур-Султан)

    Специальные медицинские зоны могут появиться в Нур-Султане

    26 Августа 2022 18:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Предложение о создании специальных медицинских зон вынесло на рассмотрение АО «НК «Kazakh Tourism». Как считают в нацкомпании, это поможет развитию отрасли медицинского туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Предложение будут рассматривать в столичном акимате и Министерстве национальной экономики. Специальная зона может появиться на основе семи медицинских учреждений, которые имеют международную аккредитацию JCI (Joint Comission International).

    «Мы считаем, что налог на добавленную стоимость в экономической зоне должен быть на уровне 0%. Для развития отрасли можно приглашать квалифицированных специалистов из-за рубежа, чтобы они обучали местные кадры. Для них нужно облегчить процедуру получения визы. Для строительства новых объектов мы предлагаем ввести помощь в виде покрытия расходов на инфраструктуру. Именно на нее приходится 50% расходов от стоимости строительства объекта медицинского туризма», - сказал журналистам председатель правления АО «НК «Kazakh Tourism» Талгат Аманбаев в кулуарах круглого стола на тему медицинского туризма.

    Ранее сообщалось, что в целях развития отрасли планируется лишить госзаказа санаторно-курортные объекты, которые не соответствуют стандартам качества. Ежегодно в столичных клиниках с международной аккредитацией JCI услуги получают около 5 тыс. иностранных пациентов. Главными медицинскими туристическими направлениями Казахстана для туристов могут стать стоматология, кардиохирургия, нейрохирургия, ЭКО, пластическая хирургия.


    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана (Нур-Султан) Туризм Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Девять инвестиционных проектов в сфере туризма реализуют в Атырау
    Китай намерен развивать трансграничный туризм
    QR-коды появились на историко-культурных объектах в Атырауской области
    Нидерланды снова открыты для путешественников
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
    2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
    3 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
    4 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
    5 Жанибек Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO
    Новости партнеров