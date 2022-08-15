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    • Специальные контейнеры для остатков хлеба установили в Атырау

    15 Августа 2022 23:16

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау впервые начали устанавливать специальные контейнеры для сбора оставшегося в семьях хлеба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Остатки хлебобулочных изделий горожане оставляют в специально оборудованном месте. Каждые два дня хлеб в контейнерах собирают, сортируют, сушат и отправляют в цех. Из остатков хлеба на специальном оборудовании готовят гранулированные корма для крупного и мелкого рогатого скота. Готовая продукция продается крестьянским хозяйствам и другим предпринимателям. Проект, который получил поддержку со стороны акимата, разработал предприниматель Арман Сагинаев.

    «Я решил не тратить время зря, взял кредит и начал реализовывать свой проект. Купил бочки, переоборудовал и покрасил. Заказал оборудование из Китая. Эту работу я изучал заранее, собирал информацию. Встречался с несколькими производителями кормов, собирал данные. Сделал мониторинг цен и рассчитал расходы. Убедившись, что у меня есть возможности, я решил начать с установки контейнеров для хлеба по городу. Во-первых, это поможет решить проблему горожан с хранением остатков хлебобулочных изделий. Во-вторых, собаки не будут копаться и ворошить мусорные баки», – говорит Арман Сагинаев.

    В настоящее время в микрорайонах Нурсая, Авангард, Привокзальный и по улице Сатпаева установлено 50 специальных контейнеров в виде 50 бочек зеленого цвета. В ближайшее время планируется установить еще 150 таких контейнеров.

    Фото: УВП Атырауской области

    Автор:

    Виктор Сутягин

    #Атырау
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