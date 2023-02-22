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    Специальные группы для проверки готовности служб к паводкам создали в Атырау

    22 Февраля 2023, 04:20

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Подготовку к весеннему паводку обсудили на совещании с участием акима области Серика Шапкенова в Атырау. О проводимой работе рассказал и. о. руководителя департамента по чрезвычайным ситуациям по Атырауской области Нурлан Жанабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2023 году подготовлена Дорожная карта по недопущению паводков в регионе, в соответствии с которой разработаны мероприятия по предупреждению и ликвидации паводковой опасности. Для проверки готовности служб в городах и всех районах созданы специальные группы. Они уже ведут контроль. Наша задача не повторить ситуации 2021-2022 годов, когда не провели работы по углублению русла реки Ногайты, в результате чего произошло подтопление села Сагыз. На реке необходимо построить плотину, а на трассе «Миялы - Атырау - Индер» нужно установить водопропускную трубу примерно в 600 метрах от районного центра Миялы», – сказал Нурлан Жанабаев.

    Серик Шапкенов поручил держать ситуацию в населенных пунктах с высоким риском подтопления на постоянном контроле.

    «Один из районов, где есть угроза подтопления - Кызылкогинский. К нему должно быть особое внимание. В прошлом году после подтопления мы четко увидели места, которые тоже могут быть в дальнейшем подвержены паводкам. Ожидается, что в этом году будет много талых вод. Необходимо определить все уязвимые места и держать ситуацию под контролем, поскольку таяние снега уже началось», - сказал Серик Шапкенов.

    Ранее Серик Шапкенов раскритиковал уборку снега в Атырау.

    «Темпы очистки от снега и его вывоза в городе слабые. Арыки не чистятся. Бесполезно выкачивать талую воду вакуумом, если стоки засорены. В процессе вывоза снега также необходимо вести разъяснительную работу с населением, предупреждать о последствиях таяния снега во дворах их домов», - сказал он.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Паводок Регионы Атырау
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