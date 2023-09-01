Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Специальную соцвыплату будут получать казахстанцы, работающие на вредном производстве

    1 Сентября 2023, 12:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Правительству до конца года необходимо принять Концепцию безопасного труда до 2030 года. Об этом заявил Глава государства, выступая с Посланием народу Казахстана на открытии очередной сессии Парламента РК, передает МИА «Казинформ».

    Президент отметил, что крайне острой проблемой остается высокий уровень производственного травматизма.

    «Правительству до конца года необходимо принять Концепцию безопасного труда до 2030 года. Она должна быть направлена на предупреждение и исключение профессиональных рисков на рабочих местах. По моему поручению Правительством выработан механизм социальной поддержки лиц, длительное время занятых во вредных условиях труда. Вопрос давно обсуждается и сейчас решение найдено.

    Основные параметры следующие. Учитывая значимый вклад в развитие отраслей и степень урона здоровью, таким работникам еще до достижения пенсионного возраста, в частности, уже с 55 лет, будет выплачиваться специальная социальная выплата. Прошу Парламент оперативно рассмотреть предложения Правительства. Люди ждут решения этого вопроса», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее Глава государства сообщил, что с 1 января 2024 года вырастет размер минимальной зарплаты до 85 тысяч тенге.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Президент Казахстана Общество Послание Президента РК-2023
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оказать помощь фермерам
    Касым-Жомарт Токаев поздравил НОК с 30-летием
    Как прошел визит Президента Казахстана в Таджикистан
    Президент Казахстана принял участие в заседании Совета глав государств – учредителей МФСА
    Популярное
    1 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    2 Автомобили тонут в Семее
    3 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    4 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
    5 Фермеры ЗКО предлагают ограждать поля сеткой для защиты от сайгаков