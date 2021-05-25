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    Специальное мобильное приложение разрабатывают для участковых инспекторов в РК

    25 Мая 2021, 15:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане для участковых полицейских разрабатывают специальное мобильное приложение. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Мурат Баймукашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для удобства сейчас разрабатываем специальное мобильное приложение. Оно будет загружено в рабочие планшеты участковых и их помощников. Прорабатываются и вопросы штатного укрепления этой службы», - сказал Мурат Баймукашев.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане увеличат нагрузку на участковых инспекторов полиции.

    «Потому что цифровые технологии позволяют и дистанционно работать с населением. Сегодня в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, областных центрах наблюдается увеличение населения за счет прибытия из сел и поселков. Если привязывать участкового к числу людей, то мы не угонимся за этим процессом», - пояснил Мурат Баймукашев.

    По его информации, сегодня одному участковому в городе приходится обслуживать 2 300 человек, на селе – 1 800, но для доведения до этих норм необходимо еще 3 500 сотрудников.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МВД РК Цифровой Казахстан Общество
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