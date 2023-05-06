Специальная рабочая группа КМГ провела встречу c предпринимателями Жанаозена

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - В Жанаозене представители специальной рабочей группы во главе с заместителем председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Д. Хасановым провели встречу с руководителями около 30 предприятий города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КМГ.

В мероприятии также приняли участие генеральный директор АО «Озенмунайгаз» Н. Килыбай, директор палаты предпринимателей «Атамекен» города Жанаозена А. Шарапатдинов, представители местных исполнительных органов, а также депутаты маслихата.

Основным вопросом обсуждения стала локализация производства ряда товарных позиций и услуг на территории Жанаозена.

Как отметил Д. Хасанов, в ходе анализа было выявлено, что в закупочной деятельности компании «Озенмунайгаз» имеются позиции, которые в перспективе могли бы поставляться отечественными производителями.

«Данная мера поспособствует решению проблем трудоустройства в регионе и развитию местного содержания», - подчеркнул руководитель рабочей группы.

Участниками совещания было принято решение создать специальную подгруппу, которая будет выявлять актуальные потребности и рассматривать соответствующие предложения.

На сегодня предприниматели города уже инициируют проекты по локализации таких услуг, как ремонт задвижек, ремонт стеклопластиковых труб, аренда гидравлического ключа и очистка металлолома от радиации.

Специальная рабочая группа продолжит детальный анализ закупок АО «Озенмунайгаз» для выявления перспективных направлений для локализации.

Следующая встреча по этому вопросу запланирована на 10 июня.

Ранее сообщалось, что специальная рабочая группа «КазМунайГаза» ежедневно проводит выезды на предприятия города, встречи с трудовыми коллективами, заслушиваются жалобы и пожелания работников.

Кроме того, специалисты КМГ проверяют отчетную документацию по линии финансово-хозяйственной деятельности. В Жанаозене специальная рабочая группа АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) провела проверку деятельности «Озенмунайгаза» (ОМГ) и нефтесервисных предприятий города. По итогам проверки в работе компании найдены нарушения. По итогам проверок комиссии компанией «Озенмунайгаз» будут обновляться оборудование водогрейных установок, помещения хозяйственно-бытового комплекса.