Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Специальная пограничная операция: задержаны более 200 нарушителей, изъяты наркотики и оружие

    5 Июля 2023, 11:51

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проходит заседание руководителей пограничных служб и компетентных органов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В кулуарах заседания заместитель председателя КНБ РК - директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов подвел итоги проведенной специальной пограничной операции «Граница дружбы - 2022».

    «Результаты достаточно серьезные. За период проведения операции задержаны 226 нарушителей границы, выявлены более 2 тысяч нарушителей установленных пограничных режимов и миграционного законодательства, изъято из незаконного обращения 68 единиц огнестрельного оружия, 52 тысячи боеприпасов, 590 килограммов различных наркотиков и наркосодержащих веществ, предотвращено 113 фактов провоза контрабанды различных предметов и товаров, в том числе 46 килограммов драгоценных металлов, валюта в сумме более 1 млн долларов США, запрещенная литература и печатная продукция религиозного характера, другие товароматериальные ценности - это 146 тонн ГСМ», - сказал он.

    Спикер отметил, что на сегодняшнем заседании будет рассмотрен план работы экспертов пограничных служб компетентных органов государств-членов ШОС на 2024 год. Будет обрабатываться общие позиции по противодействию новым угрозам на рубежах государств-членов Организации.

    В мероприятии принимают участие делегации пограничных служб Казахстана, Индии, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, наблюдатели из Беларуси и Монголии, а также региональной антитеррористической структуры ШОС и Совета командующих пограничными войсками государств-участников ШОС.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    ШОС Борьба с преступностью КНБ Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пограничники предупредили о возможных заторах в пункте пропуска в Костанайской области
    Почти на 27 млн тенге обманула аферистка кызылординцев
    Нарколабораторию ликвидировали в Астане
    Неизвестный предмет в порошке для стирки пыталась передать актюбинка осужденному брату
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 Очередная ярмарка начала работу в столице
    5 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города