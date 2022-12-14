Специальная платформа поможет следить за распределением сельхозземель в РК

14 Декабря 2022, 12:04

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал о цифровых решениях мониторинга распределения сельхозземель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с Посланием Главы государства для мониторинга эффективного использования и возврата сельхозземель государству посредством Қазақстан ғарыш сапары с 1 июля запустили платформу JerInSpectr. Платформа направлена на выявление фактов нарушений в землепользовании и принятии мер», - сказал Багдат Мусин на заседании Правительства.

По его словам, будет создана платформа сельскохозяйственных производителей AGROSPACE для наблюдения за открытым и справедливым распределением возвращенных государству земель.

«AGROSPACE позволяет отслеживать состояние пастбищ на основе личного кабинета. Для эффективного мониторинга предвыборной программы Президента в 2023 году внедрят систему проектного управления», - добавил министр.

Ранее сообщалось, что в Казахстане появится единая цифровая база очередности и выдачи направлений в детсады.