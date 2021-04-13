Специальная переговорная команда для работы с инвесторами создана в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во исполнение поручения Главы государства по реформированию системы управления инвестициями создана специальная группа по работе с потенциальными инвесторами – Task Force, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел РК.

Совместный приказ о создании Task Force подписан сегодня заместителем Премьер-Министра – министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди и управляющим Международным финансовым центром «Астана» Кайратом Келимбетовым.

Task Force – это специальная команда переговорщиков при Инвестиционном штабе, которая отвечает за организацию работы и формирование повестки Инвестиционного штаба. Она будет обеспечивать сквозное сопровождение проектов от процесса разработки, структурирования до начала реализации инвестиционного проекта.

На сегодняшний день сформирован первоначальный состав команды, куда вошли сотрудники KAZAKH INVEST и МФЦА в качестве постоянных членов. К работе Task Force будут также привлечены сотрудники центральных государственных органов, местных исполнительных органов, финансовых институтов, квазигосударственного сектора и НПП «Атамекен», а также представители посольств Казахстана за рубежом.

Прорабатываемые с инвесторами конкретные проекты будут выноситься на рассмотрение Инвестиционного штаба под председательством Премьер-Министра РК. Задача инвестштаба - принятие управленческого решения по обеспечению особых условий для инвестора и по подписанию Стратегического инвестиционного соглашения в рамках закона о восстановлении экономического роста, который вступил в силу 16 января текущего года (подписан 2 декабря 2020 года).