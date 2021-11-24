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    Специальная миссия НАСА попытается сбить астероид с орбиты

    24 Ноября 2021, 03:20

    ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - В среду утром (в 12:20 по времени Нур-Султана - ред.) с военного космодрома в Калифорнии будет запущен беспилотник DART - первый в истории космический «камикадзе», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

    Единственная задача аппарата стоимостью 325 млн долларов - на полной скорости впечататься в астероид, значительно превышающий беспилотник по размеру и несоизмеримо больший по массе, попытавшись тем самым изменить орбиту небесного тела.

    Проект DART разработан НАСА совместно с Европейским космическим агентством в рамках программы по защите Земли от планетарных ударов - вроде того, что удается предотвратить герою Брюса Уиллиса в голливудском блокбастере «Армагеддон».

    Цель космического камикадзе - околоземной астероид Дидим диаметром около 780 метров и его спутник, 168-метровый Диморф.

    На самом деле никакой реальной угрозы для нашей планеты ни один, ни другой астероид, наблюдения за которыми астрономы непрерывно ведут с 2003 года, не представляет.

    Однако ученым известно по меньшей мере несколько десятков небесных тел, вероятность столкновения которых с Землей оценивается значительно выше, так что отработать механизм планетарной защиты было решено именно на них.

    В сентябре следующего года астероидная пара должна приблизиться к нашей планете на расстояние «всего» около 6,7 млн км - это примерно в 15 раз дальше, чем до Луны.

    Траектория аппарата DART, который весит лишь около 550 кг, рассчитана таким образом, чтобы он врезался в меньший по размеру Диморф на скорости около 24 000 км/ч (или 6,6 км/с).

    Оценить произведенный столкновением эффект и уточнить новую орбиту астероида поручено другой космической миссии ЕКА под названием Гера. Впрочем, произойдет это уже при следующем приближении Дидима и Диморфа к Земле, в 2026 году.

    Столкновение с крупным небесным телом может обернуться для Земли настоящей катастрофой планетарного масштаба.

    В зависимости от скорости и размера астероида, он может уничтожить нашу планету, сделать ее непригодной для жизни или по меньшей мере вызвать волну землетрясений, цунами и других масштабных катаклизмов.

    Так уже произошло 66 млн лет назад, когда аналогичное столкновение привело к массовому вымиранию животных, обитавших на нашей планете в мезозойскую эру - в том числе динозавров.

    Именно поэтому с 2016 года НАСА проводит ежегодные учения, призванные отработать на случай подобной опасности четкий и слаженный механизм действий.

    С позапрошлого года учения стали по-настоящему глобальными: в рамках Всемирной конференции по защите планеты к США присоединились Европейское космическое агентство, Роскосмос и их партнеры со всего мира.

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    Освоение космоса Космос
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