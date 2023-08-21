Специальная комиссия расследует причины ЧП на шахте в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения создало комиссию по проведению специального расследования группового несчастного случая, произошедшего в шахте в Карагандинской области, в результате которого погибли 5 человек, передает МИА «Казинформ».

Комиссию возглавил заместитель председателя Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Муса Танабаев. В состав комиссии вошли: первый заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин, заместитель директора департамента Комитета промышленной безопасности МЧС по Карагандинской области Арман Абылкасымов, заместитель руководителя управления инспекции труда Карагандинской области Саяш Ахметов, заместитель руководителя управления здравоохранения Карагандинской области Канат Абзалиев, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области Толеу Мухтар и другие.

В пресс-службе Минтруда напомнили, что в больнице на лечении находятся 11 человек. В аварийном забое продолжается полная ликвидация пожара.

Вопросы оказания положенной помощи семьям погибших взяты на контроль.

Напомним, 17 августа в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты на шахте «Казахстанская» в Карагандинской области. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. К 14 часам на поверхность были выведены 222 работника. В шахте оставалось пять человек.

Вечером на поверхность было поднято тело одного шахтера. Его личность была установлена. На следующий день на шахте «Казахстанская было обнаружено тело еще одного шахтера.

Также 18 августа нашли тело третьего горняка.

Вчера, 19 августа, стало известно о том, что найдены тела четвертого и пятого шахтеров.

Причины возгорания будут выясняться.

В лечебных учреждениях находятся 11 рабочих, из них 9 человек - в Караганде, и два человека - в Шахтинске.

По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области. Ответственным за аварию на шахте может грозить до 7 лет тюрьмы.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО «АрселорМиттал Темиртау» промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения.

Генеральный секретарь Казахстанской конфедерации труда Мурат Машкенов, комментируя аварию на шахте «Казахстанская», заявил, что после полного завершения расследования ЧП необходимо принять решение в пользу полного пересмотра договоров Правительства РК с «Арселор Миттал» вплоть до разрыва отношений.

19 августа Алихан Смаилов прибыл в Карагандинскую область. Он встретился с членами семей шахтеров, погибших в результате аварии на шахте «Казахстанская» и заявил, что все ответственные лица будут наказаны.