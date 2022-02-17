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    Специальная комиссия будет отслеживать цены на продукты питания в Мангистауской области

    17 Февраля 2022, 21:56

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области цены на продукты питания будет контролировать специально созданная комиссия, 70% которой состоит из депутатов областного маслихата и общественных активистов. Об этом сообщили на заседании комиссии по расследованию схем посредничества во всех цепочках ценообразования на продовольственные товары, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В заседании под председательством заместителя акима Мангистауской области Бекбола Орынбасарова участвовали депутаты областного маслихата, общественные активисты, представители региональных департаментов, акимы городов и районов и руководители местных государственных органов.

    Комиссия была создана в соответствии с поручением, данным Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым на расширенном заседании Правительства. Основной задачей комиссии является оперативное реагирование на внешние и внутренние риски дестабилизации уровня инфляции, недопущение необоснованного роста цен, выявление и исключение неэффективных посредников, а также своевременная реализация мер по проверке посреднических схем по всей цепочке ценообразования на продовольственные товары, в том числе социально значимые.

    На повестке дня были рассмотрены три вопроса:

    - О новом составе, целях и задачах комиссии по расследованию посреднических схем во всей цепочке ценообразования на продовольственные товары;

    - О сложившейся ситуации на рынке социально значимых продовольственных товаров в городе Актау и Мунайлинском районе;

    - Об утверждении положения комиссии по расследованию посреднических схем во всей цепочке ценообразования на продовольственные товары.

    Комиссия была проинформирована о новом составе, целях и задачах, сложившейся ситуации на рынке социально значимых продовольственных товаров в регионе. Депутаты областного маслихата и общественники в составе комиссии были разделены на три группы с целью анализа посреднических схем по всей цепочке ценообразования на продовольственные товары: по изучению рынка мясомолочной продукции, овощей и зерновых культур. Итоги будут подведены на следующем заседании комиссии.

    Кроме того, в каждом регионе создана мониторинговая группа «Народный контроль». На сегодняшний день работают 53 группы, в каждой из которых более 400 человек. 60% членов групп - депутаты маслихатов различных уровней, члены Общественного совета и общественные активисты. В настоящее время организовано более 100 мероприятий.

    Напомним, Нурлан Ногаев поручил контролировать цены на социально значимые продукты в Мангистауской области.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Акимат Экономика Цены и тарифы Мангистауская область Регионы Казахстана Маслихат
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