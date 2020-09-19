Спецгруппа прибыла в СКО для контроля за эпидситуацией по птичьему гриппу - Минсельхоз РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению министра сельского хозяйства РК Сапархана Омарова специальная группа во главе с вице-министром Гульмирой Исаевой посетила Северо-Казахстанскую область и проверила ход комплексных мероприятий по недопущению распространения высокопатогенного птичьего гриппа в области. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь МСХ РК Жанжигит Омархан, передает МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, в Казахстане птичьего гриппа не было с 2005 года. Поэтому мы приехали в Северо-Казахстанскую область, чтобы помочь региону правильно скоординировать работу и организовать мероприятия по вакцинации, а также дезинфекции территорий и утилизации трупов птиц. Очень важно было самим убедиться в правильности всех действий, чтобы оценить риски и не допустить дальнейшего распространения птичьего гриппа.

Также наша задача – наладить работу по выплатам компенсации владельцам павшей птицы. С нами прибыл руководитель Республиканского противоэпизоотического отряда со своей командой, которая будет принимать заявления и производить выплаты», - рассказала о цели приезда спецгруппы заместитель министра сельского хозяйства.

Кроме того, она сообщила, что комиссия провела переговоры с руководителями птицефабрик региона по вопросу создания биологически безопасных изолированных зон вокруг предприятий. В случае выполнения всех необходимых требований птицефабрики региона могут получить право свободной реализации своей продукции.

«Более подробная информация о ситуации в Северо-Казахстанской области и поездке специальной группы будет озвучена вице-министром сельского хозяйства Гульмирой Исаевой в понедельник на площадке Службы центральных коммуникаций при Президента РК», написал в Facebook Пресс-секретарь ведомства Жанжигит Омархан.

Напомним, в регионе зафиксировали вспышку птичьего гриппа в семи районах области.

26 августа 2020 года КВКН МСХ РК ввел ограничения на ввоз в Казахстан живых птиц, птицеводческой продукции и сопутствующих товаров из Омской области Российской Федерации из-за вспышки высокопатогенного вируса гриппа птиц. Ранее, 4 августа, были введены аналогичные ограничения на ввоз и транзит из Челябинской области.

Однако, как считают специалисты и ученые, возбудитель ВПГП может распространяться не только через указанные категории товаров, но и дикими перелетными птицами.

На сегодняшний день, десять населенных пунктов закрыли на карантин.

Как сообщалось ранее, для борьбы с распространением высокопатогенного гриппа птиц в Северо-Казахстанской области проводится комплекс мероприятий: уничтожение трупов птиц, дезинфекция помещений и придворовых территорий. По маршруту перелетных птиц проведут вакцинацию против птичьего гриппа, на что выделены 873 тысячи доз отечественных препаратов против ВПГП.

Владельцам домашней птицы, погибшей от птичьего гриппа в СКО, как заявила ранее вице-министр МСХ РК Гульмира Исаева, выплатят компенсацию по рыночной стоимости.