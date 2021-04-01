Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Спасти фруктовые сады от «бактериального ожога» призывает сенатор

    1 Апреля 2021, 13:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Султан Дюсембинов призывает спасать фруктовые сады от так называемого «бактериального ожога», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Инфекционное заболевание растений «бактериальный ожог» представляет особую угрозу казахстанскому садоводству. В частности, он рассказал о национальной гордости, яблочных садах с апортом, которые сейчас эта болезнь попросту уничтожает.

    «Впервые данное заболевание деревьев было зафиксировано на территории страны в начале 2000-х годов, и с тех пор площадь зараженных садов увеличилась в 50 раз. В соответствии с Законом «О карантине растений» при выявлении очагов бактериальной ожоговой инфекции должны проводится карантинные мероприятия по очистке», - сказал Султан Дюсембинов в своем депутатском запросе на пленарном заседании Сената.

    По его мнению, все деревья и кустарники в радиусе 30 километров должны быть полностью сожжены.

    «Это приводит не только к экологическим последствиям, но и к миллиардным потерям. Так, в 2017-2020 годах на территории Алматинской области площадь зараженных бактериальным ожогом садов ежегодно росла на тысячу гектаров, в результате уже выкорчеваны вместе с корнями деревья на площади 200 гектаров», - констатировал депутат.

    Сенатор отметил, что специалисты уже прогнозируют потерю более 50% всех плодовых насаждений, а также 100% яблоневых садов страны, в случае, если не будут предприняты оперативные меры по предотвращению дальнейшего заражения. В этой связи С. Дюйсембинов считает важным поручить Министерству образования и науки обеспечить программно-целевое финансирование научных исследований против этой инфекции. При этом Министерство сельского хозяйства страны должно организовать серийное производство разработанных биопрепаратов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Алматинская область Экология Сенат Минсельхоз МОН
    Новости по теме
    Новости по теме
    Маулен Ашимбаев возглавил парламентскую комиссию по мониторингу целей устойчивого развития
    29 рекомендаций разработали аудиторы для госорганов Казахстана
    39 иностранных компаний планирует релоцировать в Казахстан Правительство
    280 инвестпроектов на 2 трлн тенге запустят в Казахстане в текущем году
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Башенный кран упал в Астане