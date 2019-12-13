Спасшую ребенка пенсионерку наградили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте особых почестей удостоились пенсионерка, спасшая жизнь ребенку, и горожанин, защищающий интересы людей с ограниченными возможностями. Аким города Ерлан Айтаханов на торжественном собрании «Ел бақытын тербеткен - Тәуелсіздік!» по случаю Дня независимости РК вручил им государственные награды, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Пенсионерка Оразкуль Айтжанова удостоилась Почетной грамоты РК за то, что спасла жизнь 11-летнего ребенка. А председатель фонда общественных объединений инвалидов «Сынак» Мурат Жетписбаев был награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» за многолетний труд по защите интересов людей с ограниченными возможностями. Сам являясь инвалидом 1 группы, он активно участвует в общественной жизни, на протяжении многих лет протягивает руку помощи нуждающимся в социальной защите людям.

Вручая почетные награды, аким города Ерлан Айтаханов поблагодарил их за благородный труд и поступки. Также он выразил уверенность в том, что их примеру последует любой житель города больших благотворительных дел, если того потребуют обстоятельства.

Отметим, что награжденная Оразкуль Айтжанова является матерью четверых детей, бабушкой 15 внуков. А Мурат Жетписбаев воспитывает пятерых детей. Возглавляемое им общественное объединение сегодня делает очень много для решения проблем инвалидов города.

На торжественном собрании также государственными наградами согласно Указу Президента РК были награждены 39 граждан г. Шымкента за их многолетний труд на государственной службе и в общественной деятельности, вклад в социально-экономическое, культурное развитие, а также в укрепление дружбы и согласия в обществе.

Автор: Марат Манаспаев