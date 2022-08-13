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    • Спасших тонущего в Есиле человека военнослужащих наградили в Нацгвардии

    13 Августа 2022 08:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приказом заместителя министра внутренних дел РК – Главнокомандующего Национальной гвардией младший сержант Айбат Есиркеп и рядовой Оралбек Жиенбай награждены медалью «Қазақстан Республикасының құқықтық тәртіп әскерине 30 жыл» («30 лет войскам правопорядка Республики Казахстан»). Также рядовых Нурбола Тлеубека и Ерболата Канатбека наградили грамотой от командира столичной бригады, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии Республики Казахстан.

    Награду героям в торжественной обстановке вручил заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе, «Халық қаһарманы» полковник Кайрат Умбетов, который выразил слова благодарности солдатам за смелый поступок.

    «Сегодня личный состав Национальной гвардии с честью выполняет возложенные боевые задачи. Поступок наших солдат еще раз доказывает, что гвардейцы верны присяге и вносят весомый вклад в защиту прав и безопасности граждан. В тот день они проявили самоотверженность и показали яркий пример мужества, рискуя своей жизнью. Благодаря их слаженным действиям удалось избежать человеческих жертв. Желаю всем молодым воинам удачи во всех начинаниях, достойной службы и благополучно вернуться домой», – сказал полковник К. Умбетов.

    Как сообщалось ранее, инцидент произошел 9 августа. На маршруте патрулирования войсковой наряд воинской части 5573 услышали крик мужчины о помощи со стороны набережной реки Есиль.

    Быстрыми и решительными действиями гвардейцы вытащили из воды утопающего гражданина и оказали первую медицинскую помощь по восстановлению дыхания.
    #Нур-Султан #Происшествия #Нацгвардия #Спасение
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