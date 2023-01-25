Спасших пожилых соседей от пожара карагандинских школьников поблагодарил Гани Бейсембаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения Гани Бейсембаев направил благодарственное письмо карагандинским школьникам, братьям Ерасылу и Канату Смагуловым, которые спасли пожилых соседей от пожара. Благодаря мужеству 15-летнего Ерасыла и 14-летнего Каната в пожаре никто не пострадал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения Республики Казахстан.

Главный педагог страны поблагодарил учащихся школы № 12 города Караганды за смелость и отвагу, проявленную во время тушения пожара.

«Мы благодарим за ваши смелые действия по спасению людей. Несмотря на то, что ваши жизни были в опасности, вы проявили настоящее мужество и предотвратили большую трагедию. Для совершения такого героического поступка необходимы отвага и решительность. Вы поступили, как настоящие герои. Пусть ваше будущее будет добрым и светлым!» - написал в благодарственном письме министр Гани Бейсембаев.

Учащиеся Ерасыл и Канат Смагуловы услышав крик о помощи, поспешили на помощь соседям. Школьники вызвали пожарных и до их приезда помогали бороться с огнем.

Фото: gov.kz