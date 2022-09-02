Спасшего трех девочек на Капшагайском водохранилище мужчину наградили

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Александр Ананиев был награжден медалью «Суға батқандарды құтқарғаны үшін» за смелость, отвагу и самоотверженность, проявленную при спасении трех девушек на Капшагайском водохранилище, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Медаль была вручена на торжественном мероприятии перед парадным строем личного состава департамента по ЧС Алматинской области и службы пожаротушения.

По данным ДЧС региона, 17 июля этого года Александр, находясь на отдыхе с детьми и внуками в зоне отдыха, во время заплыва вглубь водохранилища услышал крики в 50 метрах от себя. Мужчина бросился на помощь. Доплыв до места, увидел, что там тонут одновременно три девушки лет по 17-18. Александр попытался нырнуть за утопающей, но две другие девушки в панике вцепились за него, не давая ухватить тонущую.

«Борюсь с двумя девочками. Понимаю, что я для них сейчас единственная соломинка, за которую они в шоке пытаются ухватиться. А мозг, как компьютер, фиксирует, что третья девочка уже перестала сопротивляться и медленно погружается в пучину. В этот момент я понял, что на спасение у меня осталось секунд пять, не больше. Потом я просто не смогу отыскать утопленницу», - рассказывает Александр.

Невероятными усилиями сумел с двумя висевшими на нем девушками нырнуть поглубже и ухватить за руку третью. Она уже отключилась, была без сознания. В итоге спас всех троих тонущих. Ему помогла спортивная подготовка и умение хорошо плавать. Позже он рассказал, что все три девушки не кричали.

«Все происходило в полной тишине. Кричала только девочка на круге. Если бы она не привлекла внимание, все трое бы утонули», - вспоминает Александр Ананиев.