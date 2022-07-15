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    Спасшего девочку из выгребной ямы 10-летнего мальчика наградят в Алматинской области

    15 Июля 2022, 14:35

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 10-летний мальчик спас малышку, тонувшую в выгребной яме в селе близ Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в ДЧС Алматинской области, 14 июля мальчик, 2011 года рождения, проживающий в селе Иргели Карасайского района по улице Кокдала (Новостройка), примерно в 09:40 вытащил из выгребной ямы соседскую девочку, 2019 года рождения.

    «Узнав от матери трехлетней девочки о том, что ребенок упал в туалет, отец с сыном бросились на помощь. Сначала мужчиной было принято решение спуститься самому, однако отверстие не позволило этого сделать. Тогда десятилетий Алихан вызвался спуститься в выгребную яму, понимая, что он может пролезть в маленькое отверстие. Обвязав веревкой сына, отец мальчика спустил его в туалет и быстро вытащил сначала девочку, затем сына», - заявили в пресс-службе ДЧС области.

    В департаменте отметили, что дети могли задохнуться ядовитыми парами, но благодаря смелым и решительным действиям мальчика оба в медицинской помощи не нуждались. Герой будет представлен к ведомственной награде за смелость и спасение жизни ребенка.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Происшествия МЧС Спасение
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