Спасшего девочку из выгребной ямы 10-летнего мальчика наградят в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 10-летний мальчик спас малышку, тонувшую в выгребной яме в селе близ Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ДЧС Алматинской области, 14 июля мальчик, 2011 года рождения, проживающий в селе Иргели Карасайского района по улице Кокдала (Новостройка), примерно в 09:40 вытащил из выгребной ямы соседскую девочку, 2019 года рождения.

«Узнав от матери трехлетней девочки о том, что ребенок упал в туалет, отец с сыном бросились на помощь. Сначала мужчиной было принято решение спуститься самому, однако отверстие не позволило этого сделать. Тогда десятилетий Алихан вызвался спуститься в выгребную яму, понимая, что он может пролезть в маленькое отверстие. Обвязав веревкой сына, отец мальчика спустил его в туалет и быстро вытащил сначала девочку, затем сына», - заявили в пресс-службе ДЧС области.

В департаменте отметили, что дети могли задохнуться ядовитыми парами, но благодаря смелым и решительным действиям мальчика оба в медицинской помощи не нуждались. Герой будет представлен к ведомственной награде за смелость и спасение жизни ребенка.