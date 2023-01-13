Спасшая мужчину на пожаре в Петропавловске 19-летняя девушка награждена медалью

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – 12 января 2023 года в департаменте по ЧС СКО состоялось торжественное мероприятие, посвященное награждению медалью «Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін» («За отвагу на пожаре») Марии Симоновой, спасшей мужчину на пожаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

К присутствующим в зале сотрудникам департамента, ветеранам органов гражданской защиты и представителям СМИ обратился временно исполняющий обязанности начальника полковник гражданской защиты Дмитрий Растихин. Он подчеркнул значимость этого события, отметив его значение для воспитания молодежи в лучших традициях казахстанского общества – отзывчивости, сострадания, желания помочь ближнему в трудную минуту. Спикер акцентировал внимание на том, что буквально месяц назад медалью был награжден земляк Марии, боксер-профессионал Евгений Павлов, при аналогичных обстоятельствах спасший жизнь 71-летнего мужчины в пожаре, произошедшем в ноябре прошлого года.

«Примечательно, что и Мария, и Евгений окончили в разные годы СШ № 42, которую можно уже с полным правом именовать «кузницей кадров» гражданских спасателей. Я считаю, что Мария показала всем нам образец гражданского мужества, не стала равнодушно наблюдать за чужой бедой, снимать произошедшее на камеру смартфона, не ушла с места пожара, а отважно вошла в объятый дымом дом и спасла человека. И за это Вам, Мария Сергеевна, от лица спасателей и пожарны

х Казахстана, большое человеческое спасибо!» - сказал полковник гражданской защиты.

В свою очередь Мария поблагодарила руководство департамента, МЧС Республики Казахстан за награду, подчеркнув, что в будущем в аналогичной ситуации поступит, скорее всего, так же.

«Я не могла поступить иначе. Под угрозой были жизни людей», - скромно прокомментировала она свой поступок.

Вечером 1 января 2023 года Симонова Мария стала свидетелем пожара, произошедшего в Рабочем поселке г. Петропавловска, по адресу ул. К. Цеткин 90 «А». Увидев густые клубы дыма, она первой прибежала к месту пожара. Открыв дверь дома, девушка увидела ползущего к выходу на четвереньках мужчину. Мария помогла ему эвакуироваться из объятого дымом дома, после чего незамедлительно вызвала пожарных. Мужчина1990 г.р. получил небольшие ожоги кистей рук и головы, в госпитализации не нуждался. Мария проживает с родителями на той же улице недалеко от места пожара. Является студенткой четвертого курса городского технического колледжа, учится на техника-механика. Занимается спортом, неоднократно участвовала в акциях волонтеров. По окончании школы планировала поступить в профессионально-педагогический колледж на специальность «спасатель», но не получилось по состоянию здоровья.



Фото: пресс-служба МЧС РК







