Спасибо за помощь, мы дома – эвакуированные из Турции казахстанцы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На спецборту с гражданами Казахстана также находились два гражданина Кыргызской Республики. Вернувшиеся из зоны бедствия с болью вспоминают то, что им пришлось пережить. Корреспонденту МИА «Казинформ» они рассказали об эвакуации из Газиантепа.

«Землетрясение, конечно, страшная вещь, но мы рады, что мы дома. Мой внук учится в медицинском университете в Турции. Со вторым внуком были там в гостях. В институте внуку сказали обратиться в посольство и будет возможность вывезти. Поэтому мы очень благодарны послу. Он очень хороший, отозвался, быстро все сделал. Мы на Родине. Спасибо за помощь, мы дома», - сказала казахстанка Марина Фаргеева, которая приехала навестить внука, который учится в медицинском университете в Турции. Один из ее внуков ходит на костылях - ногу повредил, когда бежал при землетрясении.

Гражданин Кыргызстана Жанат с супругой Айбобек живут и работают в Газиантепе. Его жена – гражданка Казахстана, родом из Шымкента. Поэтому супруги приехали спецбортом в Астану. Дальше они планируют поехать в Шымкент, а после – в Бишкек.

«Это мой первый такой опыт. Такая страшная ситуация. Землетрясение у нас в стране длится 3-5 секунд, а там длилось полторы минуты. Мы спали дома. Дом треснул, но не разрушился полностью, все-таки новое здание. Мы переждали, но полторы минуты длились как полчаса. Мы живем с женой в Газиантепе, работаем там», - отметил Жанат.

Спецбортом в Астану прибыли 16 казахстанцев и два гражданина Кыргызстана. В аэропорту прибывших встречали сотрудники МИДа, представители Кыргызского этнокультурного объединения АНК, которые тоже выразили готовность оказать помощь, как казахстанцам, так и гражданам Кыргызской Республики.



