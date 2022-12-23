Спасибо казахстанцам, что болели и переживали за меня: Рыбакина — о победе в номинации «Прорыв года»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане состоялось вручение первой в истории Национальной спортивной премии «Жеңімпаз рухы». Данными наградами в области спорта Министерство культуры и спорта РК отметило лучших спортсменов, тренеров, спортивные организации, журналистов и других, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В номинации «Прорыв года» победительницей стала первая ракетка Казахстана, чемпионка «Уимблдона-2022» Елена Рыбакина.

«Благодарю всех, кто проголосовал за меня в номинации «Прорыв года». Это очень почетно и многое значит для меня. К сожалению, я не смогла получить награду лично, так как нахожусь сейчас на сборах и совсем скоро уезжаю на соревнования в Австралию. Еще раз хочу сказать огромное спасибо всем казахстанцам – кто болел и переживал за меня в течение года. Надеюсь, что буду продолжать радовать вас своей игрой и результатами в наступающем году. Поздравляю всех победителей в номинациях, желаю успехов и всего самого наилучшего», - поделилась эмоциями Елена Рыбакина.

Ранее сообщалось, что в номинации «Прорыв года в спорте» лауреатом «Выбор года №1 в Казахстане - «Алтын Адам» стала первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина.



