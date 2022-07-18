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    Спасено 24 человека с тонущего катера на Бухтарминском водохранилище

    18 Июля 2022, 09:17

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пассажиров разместили на базе отдыха, им оказана необходимая помощь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

    «17 июля около 19 часов ​в ​Уланском районе ​на Бухтарминском водохранилище в трех километрах от базы отдыха «Аюда» из-за шторма стал тонуть рейсовый пассажирский местный катер. Судно следовало из базы отдыха «Садко» на базу «Аюда». На борту находилось 24 человека (21 пассажир и 3 члена команды). ​Ветер достигал 20 м/с.

    Для спасения людей члены команды во главе с капитаном оперативно развернули спасательный плот, находящийся на катере. 21 пассажира, 9 из которых дети и команда теплохода, благополучно доставили на базу «Аюда». Состояние всех граждан удовлетворительное, ​в медицинской помощи не нуждались», - сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

    Пассажиров разместили на базе отдыха, им оказана необходимая помощь, организовано питание. Вещи пассажиров доставили с места происшествия на берег.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Видео Регионы МЧС ДЧС
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