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    Спасенный через 128 часов под завалами в Турции младенец воссоединился с матерью

    3 Апреля 2023, 07:45

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ –3,5 месячный ребенок, которого спасли через 128 часов под завалами после разрушительного землетрясения в турецком Хатае, произошедшего 6 февраля 2023 года, воссоединился со своей матерью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Министр по делам семьи и социальных служб Дерья Яник привезла младенца в больницу в Адане, где проходит лечение мать ребенка Ясемин Бегдаш. Женщина находится там уже 54 дня.

    Малышка Бетин Бегдаш, которую медсестры назвали Гизем (Тайна), после чудесного спасения была доставлена президентским самолетом в Анкару, где ее поместили в учреждение, подведомственное Министерству по делам семьи и социальных услуг, после проверки в городской больнице Этлик. Врачи констатировали, что проблем со здоровьем у девочки нет.


    После проведения экспертизы ДНК, ребенок и мать воссоединились спустя 54 дня. Сама мать ребенка проходит лечение в больнице Аданы. Женщина потеряла при землетрясении отца и двух братьев.


    Министерство доставило ребенка в Адану на частном самолете из Анкары.

    Министр Яник отметила: «Мать ребенка все еще лечится. После выздоровления мы оставим малышку на попечении ее матери. Но Гизем теперь и наш ребенок. Наша поддержка всегда будет с Гизем. Желаю и надеюсь, что Бог дарует им долгую и счастливую жизнь, чтобы мать и дитя больше никогда не разлучались друг с другом».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Землетрясение в Турции
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