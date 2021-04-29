Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Спасенного детеныша каспийского тюленя выпустили в море

    29 Апреля 2021, 13:41

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 28 апреля на острове Құлалы в Каспийское море был выпущен детеныш тюленя «Pusa caspica», занесенного в Красную книгу Казахстана, который был обнаружен в тяжелом состоянии в конце марта. Об этом передает МИА «казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    Как сообщалось, обездвиженный и истощенный тюлененок был найден местными жителями в поселке Баутино 29 марта. По словам очевидцев, он находился там два дня. Его вес составлял чуть более 4 кг (при норме 10-12 кг).

    Спасение провели специалисты Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя совместно с дивизионом Береговой охраны департамента Пограничной службы КНБ Республики Казахстан на пограничном катере «Қалқан».

    Полное восстановление животное проходило в Центре изучения и реабилитации каспийского тюленя (ЦИРКТ) в городе Актау, где были проведены все необходимые ветеринарные и реабилитационные мероприятия.

    Также 28 апреля в рамках операции «Бекіре» только за сутки пограничниками из браконьерских сетей выпущены в естественную среду обитания 6 тюленей и большое количество рыб осетровой породы.

    Браконьеры вылавливают тюленей для сбыта на черном рынке ( 100 граммов жира стоит 5000 тенге) .

    В Пограничной службе напомнили, что по заключению ученых Центрально-Азиатского института экологических исследований жир каспийского тюленя не обладает лечебными свойствами и представляет опасность для здоровья человека

    Тюлени играют уникальную роль в экосистеме Каспийского моря. Пограничная служба призывает всех бережно относиться к окружающей среде.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экология Пограничники Мангистауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    «Это не после трагедии» - Зульфия Сулейменова о решении повысить зарплаты лесничим
    Казгидромет: Наиболее загрязненный воздух в столице - на левом берегу и мкр. Коктал
    Астана в дыму: как защитить себя от смога
    Более 30 автобусов превысили норму дымности в Караганде
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам