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    Спасение туриста из-под лавины отработали спасатели в горах ВКО

    21 Января 2022, 10:48

    РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Сотрудники ДЧС Восточно-Казахстанской области во время учений отработали спасение попавшего под лавину туриста с травмами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

    Восточно-Казахстанская область является одной из самых лавиноопасных территорий в Казахстане. На территории области выявлено 497 лавиносборов, из них 336 очагов угрожают объектам и жизни людей. Между тем горные, сложные маршруты пользуются особым спросом среди населения области.

    Чтобы обеспечить безопасность граждан, спасатели ДЧС ВКО подошли к профилактике практически. По легенде проводимых учений турист, катавшийся на базе отдыха на лыжах, попал под лавину, но остался жив. Перелом ноги не давал ему двигаться, и он оставался под снежной массой. На помощь оперативно прибыли спасатели. Кинологические расчеты обнаружили пострадавшего. Оказав ему первую помощь и зафиксировав травмированную конечность шинами, спасатели приняли решение спускать мужчину с горы на специальных носилках. После транспортировки пострадавшего доставили в ближайшую больницу.

    Также в ходе учений были продемонстрированы «лайфхаки» от спасателей, как изготовить из подручных материалов средства спасения.

    В регионе сохраняется лавиноопасная обстановка. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и защиты автодорог специалисты регионального филиала «Казселезащиты» и ДЧС ВКО проводят спуск лавин. С начала зимнего периода в области произведено 36 спусков с общим объемом спущенного снега 28160 кубометров.

    ДЧС ВКО напоминает:

    - если лавина срывается, ускоренным шагом или бегом уйдите с ее пути в перпендикулярном к движению лавины направлении. Также можно укрыться за выступом скалы, в выемке;

    - нельзя прятаться за молодыми деревьями;

    - если от лавины невозможно уйти, освободитесь от вещей, примите положение, поджав колени к животу и сориентировав тело по направлению движения лавины. Быстро закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником. Двигаясь в лавине, плавательными движениями рук старайтесь держаться на ее поверхности, перемещаясь к краю, где скорость ниже;

    - когда лавина остановилась, попробуйте создать пространство около лица и груди, оно поможет дышать.

    Специалисты ДЧС ВКО напоминают жителям, что лавиноопасное время - в течение трех-пяти суток после сильного снегопада, оттепель после мороза, сильный ветер. В это время лучше воздержаться от поездок в горы.

    Если вы в лавиноопасной зоне:

    - находясь в горах, следите за изменением погоды;

    - знайте места возможного схода лавин;

    - пересекайте лавиноопасный склон по одному и как можно выше. Безопасный путь – по гребню хребта;

    - соблюдайте тишину. Помните, громкий крик провоцирует сход лавин;

    - проезжая мимо лавиноопасного участка на автомобиле - не останавливайтесь.

    Автор:

    Учения Восточно-Казахстанская область Туризм МЧС
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