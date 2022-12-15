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    Спасателям в Казахстане планируют доплачивать за особо сложные работы при ЧС

    15 Декабря 2022, 13:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство по чрезвычайным ситуациям РК прорабатывает вопрос увеличения заработной платы сотрудников с 1 января следующего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пояснил министр по ЧС Юрий Ильин, также предусматриваются дополнительные надбавки за особо сложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Доплачивать планируется за такие работы не только на территории Казахстана, но и за его пределами.

    «Сумма идет в процентном соотношении от должностных окладов. Мы сейчас заявку подали на 20% от должностного оклада. Если поднимем должностной оклад выше, то за каждый день его работы это будет в среднем в пределах 30 тысяч за особо сложные работы», - сообщил Юрий Ильин в кулуарах Сената Парламента РК.

    Ранее сообщалось, что Парламент ратифицировал соглашения Казахстана с Туркменистаном и Узбекистаном по ликвидации ЧС. Документ позволяет предоставлять помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории сторон. Аварийно-спасательные формирования смогут пересекать государственную границу и ввозить силы и средства в случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории сторон.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Сенат МЧС ДЧС
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