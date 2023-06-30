Спасателям удалось сократить площадь горения камыша в Иле-Балхашском резервате

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - На территории Иле-Балхашского резервата удалось снизить площадь горения до 30 га. Горение происходит на труднодоступных болотистых местах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

«На территории Иле-Балхашского резервата по состоянию на 11:00 часов 30 июня совместными усилиями пожарных и МИО удалось снизить площадь горения до 30 га. Горение происходит на труднодоступных болотистых местах», - сообщили в МЧС.

Тушение проводится путем заброса десанта с помощью авиатехники «Казавиалесохраны» на острова, где с использованием мотопомп и шанцевого инструмента проводится тушение наземным способом.

В тушении загорания задействовано 80 человек и 22 единицы техники.