Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+32+34℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Спасателям удалось сократить площадь горения камыша в Иле-Балхашском резервате

    30 Июня 2023, 17:18

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - На территории Иле-Балхашского резервата удалось снизить площадь горения до 30 га. Горение происходит на труднодоступных болотистых местах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

    «На территории Иле-Балхашского резервата по состоянию на 11:00 часов 30 июня совместными усилиями пожарных и МИО удалось снизить площадь горения до 30 га. Горение происходит на труднодоступных болотистых местах», - сообщили в МЧС.

    Тушение проводится путем заброса десанта с помощью авиатехники «Казавиалесохраны» на острова, где с использованием мотопомп и шанцевого инструмента проводится тушение наземным способом.

    В тушении загорания задействовано 80 человек и 22 единицы техники.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Алматинская область МЧС Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Природный парк и кладбище загорелись в Таразе
    На 45 млн тенге оштрафовали нарушителей правил безопасности на водоемах Казахстана
    Соблюдать правила безопасности на воде призывают граждан в МЧС РК
    Более тысячи ста человек утонули в Казахстане за три года
    Популярное
    1 Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане
    2 Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава
    3 Астанчан просят закрывать по ночам окна
    4 Каким будет август в Казахстане - прогноз синоптиков
    5 Непобежденный казахстанец нокаутом победил узбекистанца в Ташкенте