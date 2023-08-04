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    Спасатели вывели из Аксайского ущелья заблудившуюся семью

    4 Августа 2023, 20:49

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах, в Аксайском ущелье между речкой и Акжарским обвалом (обвал Акжар), заблудилась семья из трех человек: муж, жена и подросток 14 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    Сообщение об этом поступило 3 августа в 21 час 30 минут. Из-за большого обрыва и темноты они не смогли спуститься вниз самостоятельно.

    Оперативная группа республиканского оперативно-спасательного отряда выехала на место поисков. В 22 :40 спасатели МЧС дошли до пострадавших, начали спуск вниз.

    В полночь поисково-спасательная операция завершилась, пострадавших спустили к машине.

    Спасатели МЧС предупреждают туристов, собирающихся в горы: большую часть маршрута выполняйте до обеда и старайтесь вернуться домой до наступления темноты.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Происшествия МЧС
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