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    Спасатели вручную подают уголь на ТЭЦ в Семее

    15 Декабря 2022, 12:14

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Из-за возгорания электрокабелей на ТЭЦ военнослужащие начали подавать твердое топливо в котлоагрегаты вручную, передает МИА «Казинформ».

    «15 декабря в 00:34 в Семее на ТЭЦ-1 произошло возгорание транспортерной ленты и электрокабелей на площади 6 погонных метров. В 01:36 пожар полностью ликвидирован. В результате пожара приостановлена работа системы подачи твердого топлива – угля. С 10:00 военнослужащими воинских частей Министерств по чрезвычайным ситуациям и обороны начаты работы по бесперебойной подаче твердого топлива в котлоагрегаты в ручном режиме», - сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
    Восточно-Казахстанская область Регионы МЧС Пожар ДЧС Семей ТЭЦ
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