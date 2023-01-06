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    Спасатели ВКО пришли на помощь в непогоду тренерам и детям

    6 Января 2023, 21:39

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Спасателям ДЧС ВКО поступил вызов из Глубоковского района села Топиха, где в одном из спортивных детских клубов остались два тренера и восемь детей, которые не смогли самостоятельно покинуть село и вернуться в город Усть-Каменогорск из-за непогоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

    «Продукты питания у них заканчивались. На помощь прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО на высокопроходимой технике «ШЕРП», именно они смогли преодолеть снежные заносы и добраться до места. Тренеров и детей спасатели благополучно эвакуировали до города. В медицинской помощи они не нуждаются», - говорится в публикации пресс-службы МЧС РК.
    Восточно-Казахстанская область Происшествия Спорт Погода МЧС Спасение Дети
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