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    Спасатели ВКО пришли на помощь рыбакам, оставшимся на льдине

    8 Апреля 2023, 18:45

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 8 апреля в Самарском районе Восточно-Казахстанской области, на Бухтарминском водохранилище, двое рыбаков остались на оторвавшейся от берега льдине. Оказавшись в экстренной ситуации, они обратились за помощью к спасателям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Прибыв на место вызова, сотрудниками службы ЧС спасены двое мужчин 1966 и 1975 года рождения. До места «заточения» рыбаков спасатели добрались на резиновой лодке и, надев на мужчин спасательные жилеты, благополучно доставили их до берега. В медицинской помощи они не нуждались.

    ДЧС ВКО предупреждает: лёд стал уже непрочным, не стоит рисковать и пренебрегать рекомендациями от спасателей.

    «В весенний период лед становится особенно опасным. Льдина в любой момент может отколоться от берега, а оттепель уменьшает прочность льда. Рыбакам следует старого придерживаться правил», - отметил начальник ОЧС района Самар ДЧС ВКО Асет Сеилкумаров.

    При чрезвычайной ситуации - обращайтесь по номеру 112.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия МЧС Спасение
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