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    Спасатели ВКО готовятся к паводкам и начали ледовзрывные работы на реках

    3 Марта 2022, 15:07

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Операции по подрыву льда прошли в Шемонаихинском районе. Спасатели ДЧС ВКО тем самым обеспечивают безопасный пропуск паводка на чреватых заторами участках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Место взрыва выбрано не случайно. На реке Уба при прохождении паводковых вод возникают сложные ситуации – ледовые заторы, которые могут привести к подтоплениям берегов. Чтобы этого избежать, спасатели и специалисты-взрывники заранее измельчают лед.

    Сначала они бурят лунки. На одну уходит примерно пять минут времени. Закладка взрывчатки – процесс секретный. Как он происходит, знают только специалисты, которые в целях безопасности посторонних к месту работ не подпускают. В указанных выше районах толщина льда на реках в местах подрыва составляет 80 сантиметров. В результате дробления охвачено более 10 000 квадратных метров.

    В целом прохождение весеннего половодья в Восточном Казахстане начинается обычно со второй декады марта и длится до середины второй декады июня.

    В этот же день взрывные работы запланированы в Бородулихинском районе в селе Красный Яр, 4 и 5 марта 2022 года в селах Верх-Уба и городе Семее.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Паводок ДЧС
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