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Спасатели в Атырау спасли детей из задымленной квартиры

22 Марта 2020 01:32
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Спасатели в Атырау спасли детей из задымленной квартиры

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Спасатели в Атырау спасли детей из задымленной квартиры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«ЧП произошло на втором этаже одного из многоэтажных домов в микрорайоне «Привокзальный». С оседи вызвали пожарных, увидев как повалил дым из квартиры.

Прибывшие пожарные по лестнице проникли в квартиру. В ней оказались двое детей в возрасте шести и двух лет. Их эвакуировали, пострадать они не успели», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

В пресс-службе отметили, что мать вышла, оставив детей на время одних дома, а также не выключила кастрюлю на газовке. Она и задымилась.


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Ключевые слова: Атырауская область,
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Автор:

А. Соколов

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