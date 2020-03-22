Спасатели в Атырау спасли детей из задымленной квартиры

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Спасатели в Атырау спасли детей из задымленной квартиры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ЧП произошло на втором этаже одного из многоэтажных домов в микрорайоне «Привокзальный». С оседи вызвали пожарных, увидев как повалил дым из квартиры.

Прибывшие пожарные по лестнице проникли в квартиру. В ней оказались двое детей в возрасте шести и двух лет. Их эвакуировали, пострадать они не успели», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

В пресс-службе отметили, что мать вышла, оставив детей на время одних дома, а также не выключила кастрюлю на газовке. Она и задымилась.