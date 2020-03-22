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Спасатели в Атырау спасли детей из задымленной квартиры
22 Марта 2020 01:32
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Спасатели в Атырау спасли детей из задымленной квартиры, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«ЧП произошло на втором этаже одного из многоэтажных домов в микрорайоне «Привокзальный». С оседи вызвали пожарных, увидев как повалил дым из квартиры.
Прибывшие пожарные по лестнице проникли в квартиру. В ней оказались двое детей в возрасте шести и двух лет. Их эвакуировали, пострадать они не успели», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.
В пресс-службе отметили, что мать вышла, оставив детей на время одних дома, а также не выключила кастрюлю на газовке. Она и задымилась.
Ключевые слова: Атырауская область,
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