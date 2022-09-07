Спасатели тушат участок возле поселка Баганалы в Костанайской области - министр по ЧС РК

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Основные очаги возгорания на сегодня потушены. Сейчас все силы ЧС-ников направлены на тушение очагов близ села Баганалы в Аулиекольском районе Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основные очаги на сегодня потушены. Единственный участок, который мы усилили и там продолжатся работы - поселок Баганалы. Угрозы самому намеленному пункту нет. Есть отдельные очаги тления»,- сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин.

Верхового пожара также не наблюдается. Но многое, по словам министра, будет зависеть от погоды.

«Завтра обещают усиление ветра до 28 метров в секунду. Это может способствовать развитию возгорания. Сейчас активно работают все подразделения. На ночь будут поставлены караулы и будем смотреть по ситуации. Штаб продолжает работу, ликвидации пока не было»,- заключил глава МЧС.





Ранее сообщалось о снятии угрозы населенным пунктам в Костанайской области

В ближайшее время, как заверил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, спасатели должны полностью ликвидировать пожары.