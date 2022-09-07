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    20:27, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Спасатели тушат участок возле поселка Баганалы в Костанайской области - министр по ЧС РК

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Основные очаги возгорания на сегодня потушены. Сейчас все силы ЧС-ников направлены на тушение очагов близ села Баганалы в Аулиекольском районе Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основные очаги на сегодня потушены. Единственный участок, который мы усилили и там продолжатся работы - поселок Баганалы. Угрозы самому намеленному пункту нет. Есть отдельные очаги тления»,- сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин.

    Верхового пожара также не наблюдается. Но многое, по словам министра, будет зависеть от погоды.

    «Завтра обещают усиление ветра до 28 метров в секунду. Это может способствовать развитию возгорания. Сейчас активно работают все подразделения. На ночь будут поставлены караулы и будем смотреть по ситуации. Штаб продолжает работу, ликвидации пока не было»,- заключил глава МЧС.


    Ранее сообщалось о снятии угрозы населенным пунктам в Костанайской области

    В ближайшее время, как заверил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, спасатели должны полностью ликвидировать пожары.


    Теги:
    Пожар Костанайская область Видео МЧС Происшествия Происшествия, ЧС Главная
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