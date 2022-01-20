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    Спасатели Семея помогли пострадавшим при ДТП и эвакуировали людей из пожара

    20 Января 2022, 12:36

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Жаркая смена выдалась у спасателей Семея. Им пришлось выезжать на ДТП, чтобы вызволить зажатых в автомобиле пострадавших и передать врачам скорой помощи, а также эвакуировать граждан из задымленной высотки, где горел кабель в электрощитовой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Около часа ночи к спасателям обратились сотрудники скорой помощи с просьбой о том, что надо вызволить людей, зажатых в автомобиле в результате ДТП.

    Незамедлительно прибыв к месту, спасатели быстро, но с максимальной осторожностью, с помощью аварийно-спасательных инструментов, приподняли автомобиль, извлекли двух пострадавших и передали врачам.

    В области действует штормовое предупреждение о низовой метели и гололедице. Водителям транспортных средств рекомендуется быть особо внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

    При чрезвычайной ситуации звоните «112».

    Ночью произошел пожар в многоэтажном доме. Пожарные подразделения прибыли на место через четыре минуты после вызова. В доме с четвертого по девятый этаж горел кабель в электрощитовой. В подъезде было очень сильное задымление.

    Ничего не подозревающие жильцы спали, поэтому пожарные обошли все квартиры, будили и выводили на свежий воздух, всех кто находился в опасном задымлении. С верхних этажей дома было спасено 17 человек, из них семеро – дети. С нижних этажей пожарные эвакуировали 40 человек, среди которых – трое детей.

    Спасенные жильцы были размещены в теплом автомобиле «Вахта». К двум часам ночи пожар полностью ликвидирован, все население вернулось в свои квартиры.

    Предварительные причины пожара – неосторожное обращение с огнем и аварийный режим электрооборудования.

    В ликвидации пожара было задействовано 25 человек и шесть единиц техники.

    По лестничным площадкам и лифтовым шахтам дым при возгорании распространяется очень быстро, поэтому необходимо следовать определенным правилам, которые должен знать каждый:

    - если вы почувствовали запах гари, увидели дым или огонь – немедленно вызывайте пожарных;

    - немедленно покиньте помещение, при этом, намочите какую-либо ткань водой и дышите через нее – это поможет уменьшить риск отравления угарным газом и ожога дыхательных путей.

    - в случае, если огонь распространился таким образом, что выход из помещения перекрыт, постарайтесь выйти на балкон и плотно закройте за собой дверь;

    - при выходе из здания не пользуйтесь лифтом;

    - чтобы не допустить пожара, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, а также быть острожными и внимательными при обращении с огнем.

    В случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо немедленно сообщить об этом по телефону службы спасения «101» и «112».

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Общество Спасение
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