Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.58 eur/kzt 497.92

    rub/kzt 6.83 cny/kzt 68.62
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Спасатели пробились на вездеходе к больному на зимовке в ВКО

    11 Января 2023, 11:39

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В зимовке Ашылы, расположенной в труднодоступной местности в Айнабулакском сельском округе, Зайсанского района Восточно-Казахстанской области понадобилась экстренная помощь врачей больному, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    «Пробраться до места можно было только на высокопроходимой технике. На автомобиле «КУНГ» сотрудники ПЧ-25 ДЧС Восточно-Казахстанской области пробились до зимовки и доставили двух медиков службы «103», которые оказали первую медицинскую помощь мужчине. Затем спасатели благополучно транспортировали больного до ближайшей районной больницы в сопровождении врачей», - сообщили спасатели.

    При чрезвычайной ситуации необходимо сообщать по номеру 112, напомнили в МЧС.

    Фото: gov.kz
    Восточно-Казахстанская область Происшествия МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Давка в Сеуле: расследование возложило вину за трагедию на местных чиновников
    Девятерых спасли и более 70 человек эвакуировали из пожаров за сутки в Казахстане
    Названа причина смерти ребенка в городском бассейне Байконура
    В результате торнадо в США погибли семь человек
    Популярное
    1 170 авто скопилось на трассе под Экибастузом из-за непогоды
    2 Три человека претендуют на мандат сенатора в Карагандинской области
    3 Снижать пенсионный возраст за каждого ребенка – в Минтруда ответили на предложение
    4 Что нужно знать о выборах в Сенат: 55 кандидатов претендуют на место сенатора
    5 Экологи оштрафовали «создателей» искусственного озера в Атырау
    Новости партнеров