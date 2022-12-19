Спасатели предупредили о возможном сходе лавин в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – С 19 по 22 декабря в Восточно-Казахстанской области в горных районах возможен самопроизвольный сход снежных лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
По информации ВК филиала «Казселезащита», в связи с неблагоприятными метеоусловиями – выпадением осадков в виде снега и усилением ветра, с 19 по 22 декабря в горных районах области возможен самопроизвольный сход снежных лавин.
Специалисты ДЧС ВКО рекомендуют жителям воздержаться от поездок в
горы. Много лавиноопасных очагов угрожают автомобильным дорогам, проезжая мимо них – не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону. «Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных
или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с
мобильного телефона - 112», - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС региона.
Фото: ДЧС ВКО