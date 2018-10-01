Спасатели помогли прочистить дымоходы в домах жителей Аксу

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В городе Аксу Павлодарской области пожарные помогли прочистить в частных домах инвалидов, пожилых, малообеспеченных граждан и многодетных семей дымоходы и печи, а также прошли по дворам с напоминаниями о правилах противопожарной безопасности, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Перед началом отопительного сезона по инициативе отдела по чрезвычайным ситуациям города Аксу в частных домах, имеющих печное отопление, была проведена очистка дымоходов и печей от накопившейся в них сажи», - сообщили сегодня в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

По мнению спасателей, нарушая элементарные правила пожарной безопасности, люди зачастую не думают, что их действия могут привести к серьёзным последствиям. Основная причина отравления и гибели людей в период отопительного сезона кроется в нарушениях правил эксплуатации и устройства печей и несвоевременной очистке дымоходов.

«В рамках этой акции было охвачено 19 частных домов, в которых проживают малообеспеченные и многодетные семьи, а также маломобильные и пожилые люди», - дополнили в региональном ДЧС.

Трещины в печах, забитый дымоход, заблокированные трубы могут привести к тому, что угарный газ достигнет жилых помещений, а недостаточный доступ свежего воздуха к печи может способствовать скоплению в доме угарного газа. Наконец, тесные конструкции домов увеличивают ещё и риск отравлений угарным газом, поскольку они не обеспечивают свободную вентиляцию.

«Личным составом Аксуского гарнизона совместно с представителями местной полицейской службы в трёх населенных пунктах сельской зоны проведены подворовые обходы, в ходе которых владельцам домов вручались памятки с напоминанием о правилах и мерах пожарной безопасности при эксплуатации печей, о том, что их необходимо проверять, очищать и ремонтировать перед наступлением холодов», - сообщили в департаменте по ЧС.