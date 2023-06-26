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    Спасатели откачали утонувшего в Усолке павлодарца

    26 Июня 2023, 07:28

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарские спасатели за 20 секунд отыскали ушедшего под воду мужчину, вытащили его из реки и реанимировали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

    «В воскресенье, в 19:27 на камерах видеонаблюдения был замечен мужчина, терпящий бедствие в реке Усолка. Незамедлительно на место выехали спасатели, прибыли через одну минуту и приступили к работе. Очевидцы рассказали, что до приезда спасателей пытались сами спасти утопающего, но безуспешно. Его вытащили из воды уже в 19:28, на поиски ушло всего 20 секунд. Сразу же приступили к реанимации. Мужчину откачали и передали карете скорой помощи», - сообщили в ДЧС. В его спасении участвовали 5 спасателей и один спасательный катер. Со слов очевидцев мужчина отдыхал на пляже один, выпивал. Департамент по ЧС призывает жителей и гостей нашей области соблюдать правила безопасности на воде.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Павлодарская область Происшествия Павлодар
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