Спасатели нашли заблудившихся туристов в горах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда помогли четырем туристам в горах Заилийского Алатау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ «РОСО МЧС РК».

Поздно ночью, 5 июля, в дежурную часть Республиканского оперативно-спасательного отряда поступила информация о двух женщинах и двух мужчинах, заблудившихся в горах. Туристы отправились через Чимбулак на вершину Панорамная. На обратном пути, компания заблудилась.

«Оперативная группа спасателей РОСО в количестве 7 человек, включая кинологический расчет, выдвинулась на поисково-спасательные работы. Заблудившиеся люди отправили спасателям геолокационные данные, было известно точное местонахождение туристов. Добравшись на оперативном транспорте до средней станции горнолыжного курорта Чимбулак, оперативная группа РОСО выдвинулась пешим ходом в сторону потерявшихся. Через некоторое время, были замечены блики от фонариков туристов. Добравшись до людей и удостоверившись в хорошем самочувствии заблудившихся, спасатели, сопровождая компанию, приступили к спуску.

Ситуацию усложняло темное время суток, отсутствие нормальных троп и недавно прошедший дождь. Трава была мокрая и скользкая. Все туристы были обуты в обычные кроссовки, неподходящие для горного рельефа. Местами было необходимо использовать альпинистское снаряжение.

В 2:30 часов, 6 июля спасатели РОСО вышли с туристами к оперативному автомобилю. Всех доставили до безопасного места в городе», - сообщили в РОСО.

Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда предупредили о соблюдении правил безопасного поведения в горах. Необходимо обувать специальную обувь – треккинговые ботинки, надевать удобную спортивную одежду и обязательно иметь теплые вещи прозапас. Правильно рассчитывайте время и свои силы.