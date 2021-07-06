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    Спасатели нашли заблудившихся туристов в горах Алматы

    6 Июля 2021, 16:22

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда помогли четырем туристам в горах Заилийского Алатау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ «РОСО МЧС РК».

    Поздно ночью, 5 июля, в дежурную часть Республиканского оперативно-спасательного отряда поступила информация о двух женщинах и двух мужчинах, заблудившихся в горах. Туристы отправились через Чимбулак на вершину Панорамная. На обратном пути, компания заблудилась.

    «Оперативная группа спасателей РОСО в количестве 7 человек, включая кинологический расчет, выдвинулась на поисково-спасательные работы. Заблудившиеся люди отправили спасателям геолокационные данные, было известно точное местонахождение туристов. Добравшись на оперативном транспорте до средней станции горнолыжного курорта Чимбулак, оперативная группа РОСО выдвинулась пешим ходом в сторону потерявшихся. Через некоторое время, были замечены блики от фонариков туристов. Добравшись до людей и удостоверившись в хорошем самочувствии заблудившихся, спасатели, сопровождая компанию, приступили к спуску.

    Ситуацию усложняло темное время суток, отсутствие нормальных троп и недавно прошедший дождь. Трава была мокрая и скользкая. Все туристы были обуты в обычные кроссовки, неподходящие для горного рельефа. Местами было необходимо использовать альпинистское снаряжение.

    В 2:30 часов, 6 июля спасатели РОСО вышли с туристами к оперативному автомобилю. Всех доставили до безопасного места в городе», - сообщили в РОСО.

    Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда предупредили о соблюдении правил безопасного поведения в горах. Необходимо обувать специальную обувь – треккинговые ботинки, надевать удобную спортивную одежду и обязательно иметь теплые вещи прозапас. Правильно рассчитывайте время и свои силы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Туризм Происшествия МЧС
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