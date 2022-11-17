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    Спасатели нашли трех потерявшихся жителей Жамбылской области

    17 Ноября 2022, 14:07

    ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Спасатели нашли трех потерявшихся жителей Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    15 ноября в департамент по ЧС Жамбылской области поступило сообщение о том, что в 18 часов 5 минут трое жителей села Шынбулак Жуалынского района Жамбылской области (двое 1974 г.р. и один 1983 г.р.), выехали на тракторе косить софлор в предгорной местности в 15 км от села Шымбулак, и из-за нулевой видимости потеряли дорогу и остались в пути.

    На поиски выехали четверо пожарных-спасателей, участковый полиции и один местный житель на вездеходе «ТРЕКОЛ». В связи с наступлением темноты, поднявшимся бураном и отсутствием видимости поисковые работы были отложены на утро следующего дня.

    Утром 16 ноября, с наступлением светлого времени суток поиски возобновлены и в 10 часов 35 минут в сорока километрах от села Шынбулак потерявшиеся найдены. В медицинской помощи не нуждались.


    Фото: gov.kz
    Жамбылская область Погода МЧС Спасение
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