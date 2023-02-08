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    Спасатели Казахстана и Турции извлекли из-под завалов пострадавшую женщину в Газиантепе

    8 Февраля 2023, 14:39

    ГАЗИАНТЕП. КАЗИНФОРМ - Спасатели Казахстана и Турции извлекли из-под завалов тела четырех человек и пострадавшую женщину в Газиантепе. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Пресс-служба МЧС РК опубликовала видео казахстанских спасателей с турецкими коллегами в Газиантепе. На видео представлены оперативные кадры поисково-спасательных работ и работ по демонтажу конструкций домов, поврежденных в результате землетрясения. Напомним, ранее прибывшие в Турцию казахстанские спасатели были определены на объекты повышенной сложности.

    За истекшие сутки первая группа обследовала шестиэтажный дом, имеющий сильный наклон, дом продолжает проседать, спасатели работают в сложнейших условиях. Проведено деблокирование и доступ к дому, при поисках были обнаружены и извлечены тела погибших 3-х женщин, идет расчистка завалов, вывоз строительных конструкций. Вторая группа обследовала два полностью разрушенных 9-этажных дома, а также совместно с местными спасателями извлекли живого человека - пострадавшую женщину. На этом же объекте спасатели обнаружили одного погибшего. На месте разрушений складывается сложная ситуация. Спасатели предпринимают все необходимые меры для быстрого поиска людей среди завалов. Работы проводятся в круглосуточном режиме.


    Кадр из видео

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Турция Видео МЧС Землетрясение
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