Спасатели Казахстана и Турции извлекли из-под завалов пострадавшую женщину в Газиантепе

ГАЗИАНТЕП. КАЗИНФОРМ - Спасатели Казахстана и Турции извлекли из-под завалов тела четырех человек и пострадавшую женщину в Газиантепе. Об этом передает МИА «Казинформ».

Пресс-служба МЧС РК опубликовала видео казахстанских спасателей с турецкими коллегами в Газиантепе. На видео представлены оперативные кадры поисково-спасательных работ и работ по демонтажу конструкций домов, поврежденных в результате землетрясения. Напомним, ранее прибывшие в Турцию казахстанские спасатели были определены на объекты повышенной сложности.

За истекшие сутки первая группа обследовала шестиэтажный дом, имеющий сильный наклон, дом продолжает проседать, спасатели работают в сложнейших условиях. Проведено деблокирование и доступ к дому, при поисках были обнаружены и извлечены тела погибших 3-х женщин, идет расчистка завалов, вывоз строительных конструкций. Вторая группа обследовала два полностью разрушенных 9-этажных дома, а также совместно с местными спасателями извлекли живого человека - пострадавшую женщину. На этом же объекте спасатели обнаружили одного погибшего. На месте разрушений складывается сложная ситуация. Спасатели предпринимают все необходимые меры для быстрого поиска людей среди завалов. Работы проводятся в круглосуточном режиме.





Кадр из видео

