Спасатели эвакуировали астанчанина с зимовки в Костанайской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спасатели эвакуировали жителя Астаны с полевой бригады в селе Алтынсарино. Его автомобиль сломался на дороге между селами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в МЧС, 1 января житель Астаны на автомобиле при помощи навигатора направлялся в город Актобе.

«Двигаясь по проселочной дороге между селом Дружба по направлению села Свободное, автомобиль сломался и оказался в снежном плену. Убедившись, что автомобиль не заводится, гражданин пошел по степи на горящий фонарь и дошел до зимовки Карабатыр, в которой находился охранник. Вскоре к месту вызова выехали сотрудники подразделения оперативно-спасательного отряда города Житикары на вездеходе «Ямал» и пожарной части №18 села Камысты. Они эвакуировали астанчанина с полевой бригады в селе Алтынсарино», - сообщили в МЧС.

Автомобиль из-за поломки остался между селами Свободное и Дружба.

Как говорится в информации, аким сельского округа круга предоставил пункт обогрева в гостинном доме «ТОО Алтынсарино», в котором организовали ночлег.

ДЧС Костанайской области призывает граждан не выезжать в дорогу в связи с ухудшением погодных условий и не подвергать свою жизнь опасности.





Фото: пресс-служба МЧС РК







