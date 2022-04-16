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    Спасатели эвакуировали 14-летнего туриста из Малого Алматинского ущелья

    16 Апреля 2022, 20:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спасатели Службы «109» эвакуировали 14-летнего туриста, который получил травму во время восхождения. Подросток находился в составе группы отдыхавших в окрестностях горы Мохнатка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы акимата Алматы.

    «Информация о пострадавшем поступила в Службу спасения города Алматы в 16.25 от дежурного городского ДЧС. Экипаж спасателей одной из горных баз был незамедлительно направлен на помощь туристу в Малом Алматинском ущелье», - говорится в сообщении акимата.

    После прибытия на место спасатели оказали первую медицинскую помощь подростку, получившему травму колена. Его доставили к ожидавшим у подножия горы сотрудникам Центра медицины катастроф КЧС МВД РК. Специалисты провели осмотр и оказали доврачебную медпомощь. Пациент не нуждается в стационарном лечении.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Туризм Происшествия
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