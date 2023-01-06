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Спасатели эвакуировали 12 россиян из снежного плена в ВКО

6 Января 2023, 10:12
Спасатели эвакуировали 12 россиян из снежного плена в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Шемонаихинском районе заложниками непогоды стали 12 человек, оставшиеся на автодороге республиканского значения «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-Граница РФ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

На помощь к ним прибыли спасатели Оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО на высопроходимом автомобиле «ТРЭКОЛ», который пробился до места.

«Было эвакуировано из зоны опасности 12 граждан Российской Федерации, двое из них - детей. Людей разместили в гостинице города Шемонаиха. Где местными исполнительными органами организовано питание и обогрев», - сообщили в ДЧС.

На данный момент в регионе остаются закрытыми 15 автодорог.

ДЧС ВКО просит граждан отменить все поездки, пока погода не стабилизируется. Не стоит рисковать и подвергать свою жизнь опасности. В регионе на 6 января действует штормовое предупреждение: сильная метель, гололед.
О погодных условиях можно узнать в мобильном приложении «Дармен».


Фото: ДЧС ВКО
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