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    Спасатели Астаны эвакуировали с трассы 32 граждан Таджикистана

    30 Ноября 2022, 12:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Нуждающихся в помощи людей с трассы эвакуировали столичные спасатели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    «30 ноября текущего года ранним утром подразделения ДЧС города Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что на автодороге Астана-Кокшетау автобус с пассажирами нуждается в помощи. В результате замерзания дизтоплива произошла остановка автобуса с 32 пассажирами.

    Спасатели незамедлительно направились в Акмолинскую область, где по прибытию на трассе в 10 км от Астаны приступили к проведению аварийно-спасательных работ и эвакуации людей, состоящих из граждан Таджикистана. Спасателями успешно проведена спасательная работа по эвакуации граждан. Пострадавших среди спасенных нет», - говорится в публикации пресс-службы МЧС РК в Telegram-канале.

    Фото: gov.kz
    Астана Акмолинская область Транспорт Таджикистан Дороги МЧС Спасение
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