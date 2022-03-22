Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Спасатели Алматинской области эвакуировали 52 туриста, оставшихся в горной местности

    22 Марта 2022, 11:05

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Спасатели Алматинской области сообщили об эвакуации 52 человек, оставшихся в горной местности из-за поломки пассажирского автобуса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

    «52 человека эвакуированы в Алматинской области.

    Силами сотрудников ДЧС Алматинской области (три сотрудника и одна единица техники КамАЗ «Вахтовка») эвакуированы 52 пассажира, которые остались в горной местности в связи с поломкой пассажирского автобуса, в 25-ти км от с. Нура Енбекшиказаского района, в районе Кокпектинского перевала, горы Богуты.

    Группа туристов в количестве 52 человек (жители г. Алматы) доставлены до ближайшего населенного пункта (с. Нура), которые в дальнейшем самостоятельно на попутном транспорте направились по месту жительства», - говорится в публикации ДЧС Алматинской области в Instagram.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматинская область Туризм Происшествия Транспорт Общество ДЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
    Пять автобусов изменили маршрут в Астане из-за ремонта дорог
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    Проблемную дорогу между Косшы и поселком Кабанбай батыра отремонтировали
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка