Спасатели Алматинской области эвакуировали 52 туриста, оставшихся в горной местности

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Спасатели Алматинской области сообщили об эвакуации 52 человек, оставшихся в горной местности из-за поломки пассажирского автобуса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

«52 человека эвакуированы в Алматинской области.

Силами сотрудников ДЧС Алматинской области (три сотрудника и одна единица техники КамАЗ «Вахтовка») эвакуированы 52 пассажира, которые остались в горной местности в связи с поломкой пассажирского автобуса, в 25-ти км от с. Нура Енбекшиказаского района, в районе Кокпектинского перевала, горы Богуты.

Группа туристов в количестве 52 человек (жители г. Алматы) доставлены до ближайшего населенного пункта (с. Нура), которые в дальнейшем самостоятельно на попутном транспорте направились по месту жительства», - говорится в публикации ДЧС Алматинской области в Instagram.